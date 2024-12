Leilão da Receita Federal: saiba como participar e veja as mercadorias disponíveis

Leilão com itens apreendidos e abandonados será realizado no dia 10 de dezembro.

O leilão será realizado de forma eletrônica e as propostas poderão ser enviadas até às 18h da próxima segunda-feira (9) . A sessão para lances deve ocorrer na terça-feira (10), às 10h.

Para participar, é necessário acessar o Sistema de Leilão Eletrônico, através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) usando a identidade de acesso do gov.br, usuários com nível de confiabilidade prata ou ouro.