Botafogo bate Internacional no Sul e fica a um empate do título do Brasileirão

O Botafogo fez a sua parte no Sul, nesta quarta-feira, e agora está um empate do título do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca venceu o Internacional por 1 a 0, em Porto Alegre e chega na última rodada precisando de um empate para dar a volta olímpica novamente.

O gol do triunfo em Porto Alegre foi marcado pelo atacante venezuelano Savarino, Os botafoguenses chegaram aos 76 pontos e, com a vitória do Palmeiras sobre o do Cruzeiro, a vantagem para o rival paulista é de três pontos.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o São Paulo, no Rio, enquanto o Palmerias enfrenta o Fluminense no Allianz Parque

O Botafogo abriu o placar em Porto Alegre com apenas quatro minutos de partida. Em cobrança de escanteio de Almada, Savarino acertou um belo chute de primeira. Rochet se esticou para fazer a defesa, mas não evitou o gol do time carioca.

A vantagem dos visitantes obrigou o Inter a buscar o ataque e a partida ganhou em intensidade. Bruno Tabata deu a resposta que a torcida gaúcha queria e obrigou Gatito Fernandez a difícil defesa. Mas tarde, foi a vez de Enner Valência carimbar a trave dos cariocas

Com o time bem postado, o Botafogo apostou na estratégia de dar a bola para o Inter e não se apavorou com o maior volume de jogo do rival. Congestionando o meio-campo e buscando velocidade na transição da defesa para o ataque, o time do técnico Artur Jorge conseguiu controlar a pressão dos anfitriões e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo com certa tranquilidade.

O resultado de momento, empate do Palmeiras com o Cruzeiro em Belo Horizonte combinado com o triunfo parcial de 1 a 0 em Porto Alegre, já dava o título de forma antecipada. No entanto, uma cena chamou a atenção após fim do primeiro tempo. Antes mesmo de seguir para o vestiário, os atletas botafoguenses se reuniram no centro do gramado. Dando a ideia de manter o foco, os jogadores tiveram uma rápida conversa para manter o foco e deixaram o campo para ouvir as instruções do técnico Artur Jorge.

Na volta para o segundo tempo, o Inter voltou com tudo e Bruno Henrique perdeu a chance do empate ao pegar de frente uma bola na entrada da área. O tiro raspou o travessão de Gatito Fernández aos dois minutos.

Na sequência, um gol feito pelo Cruzeiro em cima do Palmeiras deu ainda mais tranquilidade à equipe de Artur Jorge. Enquanto os reservas comemoraram no banco, em campo, o Botafogo deixou o Inter atacar e fortaleceu ainda mais seu esquema defensivo.

O empate do Palmeiras em Minas, somada à pressão imposta pelo Inter no Beira Rio tornou o jogo tenso. A partida virou um ataque contra defesa e o técnico Roger Machado aumentou ainda mais a força ofensiva gaúcha com a entrada de Vanderson no lugar de Tabata.

No único chute que o Botafogo deu na partida, Savarino fez o gol. Já o Inter, que arriscou 11 finalizações, não conseguiu vazar o goleiro adversário. A mudança, apesar de manter o Inter no ataque, na prática pouco adiantou. No entanto, o gol marcado pelo palmeirense Estevão mudou todo o cenário, levou a definição do título para a última rodada aumentando a emoção do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 0 X 1 BOTAFOGO

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabéi; Rômulo, Bruno Henrique, Bruno Tabata (Vanderson); Wesley (Gustavo Prado), Borré e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Vitinho (Mateo Ponte), Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Luiz Henrique (Matheus Martins) e Savarino (Júnior Santos); Almada (Eduardo) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

GOL - Savarino, aos 4 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Henrique, Wesley, Rochet e Bernabéi (Inter); Barboza (Botafogo).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 1.119.930,50.

PÚBLICO - 33.307 pagantes.

