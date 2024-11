Dólar acumula alta de 18,4% em 2024 diante de instabilidade fiscal no Brasil e incertezas globais

Em um cenário marcado por turbulência na política de gastos do país e embaraços geopolíticos, o dólar apresenta valorização expressiva ante o real em 2024. Fechando esta segunda-feira (18) em R$ 5,74, a moeda americana acumula alta de 18,4% no ano no país. Especialistas apontam que essa guinada ocorre em razão do juro ainda elevado nos Estados Unidos e da dificuldade apresentada pelo governo brasileiro no respeito às metas fiscais. Com câmbio elevado, existe um movimento complexo na economia do país, afetando setores de maneiras distintas.