O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) assinaram nesta segunda-feira (18) um memorando de entendimento visando disponibilizar R$ 16,7 bilhões do banco asiático ao BNDES para investimentos no Brasil. O acordo foi fechado pouco antes do encontro de cúpula do G20, no Rio de Janeiro.