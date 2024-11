Feriado criado e avenidas, metrô e aeroporto fechados: como a reunião de cúpula do G20 altera a rotina no Rio de Janeiro

A cidade do Rio de Janeiro é acostumada sediar a grandes eventos. Da Rio 92, à Copa do Mundo de 2014 e Olimpíada de 2016 – sem falar em shows históricos que reuniram milhares de pessoas como Rolling Stones, em 2006, à Madonna em 2024. Um encontro como o do G20 desafia a logística de mobilidade e segurança pública em qualquer cidade do mundo. No Rio de Janeiro, esse esforço torna-se ainda maior: é uma capital que se empenha em mostrar ao mundo que consegue ser segura, a despeito do noticiário nacional.