Após a disparada de preços com o aeroporto fechado e a redução de voos, as passagens aéreas recuaram 17,16% em um mês na região metropolitana de Porto Alegre. Já é reflexo da reabertura do Salgado Filho. Foi esta queda que fez a prévia da inflação daqui, de 0,17%, ser a menor do país, que teve média de 0,54%, segundo o IBGE.