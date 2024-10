Após ter começado o semestre com crescimento, a atividade econômica gaúcha voltou a cair em agosto. O Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS), calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do PIB, recuou 1,16% sobre julho. Aos 141,01 pontos, volta a ficar no patamar mais baixo desde o tombo de maio, provocado pela enchente.