O frio foi o principal motivo apontado para o aumento nas vendas de Dia dos Pais na pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). Pelo levantamento, quatro em cada 10 comerciantes faturaram mais do que na data do ano passado, três tiveram redução e dois mantiveram o mesmo patamar. O restante não soube dizer.