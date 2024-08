Quatro de cada 10 ouvidos em pesquisa do varejo receberam dinheiro de programas de governo pós-enchente

Quatro em cada 10 porto-alegrenses receberam dinheiro de programas de governos para compras e demais gastos provocados pela enchente, pela pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). O levantamento apontou, porém, que 65% tiveram dificuldades para obter os valores. Oito em cada 10 entrevistados trabalham, mas, mesmo com essa renda e com o auxílio público, 63% terão que esperar para comprar produtos ou contratar os serviços que precisam para retomar a normalidade da vida.