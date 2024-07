Nem citados no ano passado, os eletrodomésticos apareceram na pesquisa de Dia dos Pais do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). Tiveram 5,7% das citações entre os presentes que eles gostariam de ganhar e 2,8% do que está nos planos de quem irá comprar. Provavelmente, o resultado reflete a reposição de bens perdidos na enchente. A percepção da coluna é a mesma do presidente da entidade varejista, Arcione Piva.