Próxima data importante para o varejo, o Dia dos Namorados, em 12 de junho, vai sentir o impacto da enchente nas vendas no Rio Grande do Sul. A projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) é de um recuo de 33,7% sobre a comercialização do ano passado, uma queda bastante forte.