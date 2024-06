Contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estão aparecendo com o saldo indevidamente bloqueado. Ao olhar o extrato, o trabalhador vê o símbolo do cadeado ao lado do nome do empregador. As informações ficam disponíveis no aplicativo do fundo, que é ligado à Caixa Econômica Federal (CEF).