Apesar de ser um mês após a maior enchente da história do Rio Grande do Sul, a busca por crédito deu um salto em junho. O volume de consultas ao SCPC da Equifax/BoaVista aumentou de 18,7% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Irio Piva. O indicador costuma ser usado como termômetro de vendas do varejo.