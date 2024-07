Com o aumento anunciado pela Petrobras, o preço da gasolina provavelmente passará dos R$ 6 na média do Rio Grande do Sul. Isso porque a estatal projeta uma alta de R$ 0,15 na sua parcela do valor da bomba nos postos e, atualmente, o litro está custando R$ 5,89 para o consumidor no Estado, segundo a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP).