Sairão ainda em julho as regras para devolver ao consumidor parte ou todo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago na compra no Rio Grande do Sul de eletrodomésticos da chamada linha branca, que engloba geladeira, fogão e máquina de lavar e secar. A garantia foi dada à coluna pela Secretaria Estadual da Fazenda. Com isso, o pagamento poderá ser iniciado.