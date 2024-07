Dois problemas têm levado o Ministério do Trabalho a negar a adesão de empresas atingidas pela enchente ao benefício do governo federal que paga dois salários mínimos da remuneração dos funcionários. Um deles é uma imprecisão da "mancha" de inundação, o que o ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, prometeu que será resolvido nesta semana ainda.