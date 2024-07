São 5.692 empregados domésticos no Rio Grande do Sul já habilitados para receber os dois salários mínimos que serão pagos pelo governo federal. A estimativa é de que mais de 40 mil tenham direito. A adesão tem que ser feita pelo trabalhador até o dia 26 no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. O benefício vale para quem tem carteira assinada e mora ou trabalha na "mancha" de inundação.