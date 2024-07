Preço, indenização, cobertura e risco do setor: o que muda no seguro após a enchente

Por incrível que pareça, considerando o tamanho do estrago que a enchente fez no patrimônio dos gaúchos, a coluna tem recebido menos reclamações sobre indenização de seguros agora do que na cheia do Vale do Taquari em 2023. Ao que tudo indica, há sensibilização das seguradoras para facilitar o pagamento aos clientes, que já enfrentam tantas mazelas da tragédia. O dinheiro da perda total de carros, por exemplo, está garantindo a venda do mês das redes de concessionárias.