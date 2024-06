Mais de 200 mil veículos foram atingidos pela enchente que abateu o Rio Grande do Sul, conforme estimativa da empresa Bright Consulting. O cálculo aponta para prejuízos estimados de aproximadamente R$ 8 bilhões entre automóveis. O número aumenta significativamente se consideradas as perdas com residências e outros bens. Consequentemente, esses impactos devem se refletir na economia do Estado como um todo, o que inclui o preço do seguro — especialistas apontam que os valores devem ser reajustados.