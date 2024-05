Milhares de veículos foram atingidos pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul no início de maio. Em tempos normais, a primeira recomendação do Departamento de Trânsito (Detran/RS) aos proprietários sem seguro seria solicitar a baixa dos automóveis que sofreram danos irreparáveis. O problema é que o sistema para fazer esse registro está desativado desde 6 de maio.