Entre as diversas perdas ocasionadas pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, no começo de maio, há carros que estavam em estacionamentos que foram alagados. Até hoje, há proprietários que não conseguiram acionar seus veículos. Contudo, não há uma resposta padrão sobre a responsabilidade pelo dano do automóvel ou sobre indenização — especialistas apontam diferentes possibilidades.