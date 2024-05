A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) divulgou nesta sexta-feira (24) o primeiro levantamento sobre pedidos de indenizações relacionadas às enchentes no Rio Grande do Sul. Já foram comunicados 23.441 sinistros, com projeção de pagamento de R$ 1,673 bilhão em indenizações. Segundo a entidade, o número de residências que contam com cobertura contra enchente é “muito baixo”, enquanto aproximadamente 90% dos automóveis segurados têm proteção contra este tipo de situação.