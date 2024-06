Clientes que perderam o carro na enchente fazem venda saltar em rede de concessionárias

Líder na venda de carros da Volkswagen na Região Sul, a Guaibacar está comercializando mais do que nos meses anteriores à enchente, com o resultado puxado por clientes que tiveram perda total do veículo e já receberam o seguro. É o caso de 40% das 450 unidades vendidas em junho, que já é o melhor mês desde julho do ano passado, quando o governo federal lançou um programa de estímulo ao setor. Para se ter ideia, em março de 2024 agora, foram 326 e, em abril, 426.