A demora para o retorno do funcionamento do trem foi uma das grandes preocupações postas à coluna durante a apresentação do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, no centro de Porto Alegre. Ele é essencial para recuperar a circulação de clientes da região. Com sua estrutura severamente atingida pela inundação, a previsão da Trensurb é de que as estações São Pedro, Rodoviária e Mercado Público retomem somente em 2025.