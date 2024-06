Ainda bem que a filha de Sérgio Lourenço, mercadeiro da Banda do Holandês, não obedeceu o pai no dia em que a água começou a subir na região central de Porto Alegre. Renata Alcântara avisou para retirar as mercadorias, ele pediu para esperar, mas ela o fez mesmo assim. Com isso, preservou ao menos o estoque, que preencheu quatro caminhões. O centro de distribuição no bairro Floresta foi atingido, mas os produtos tinham sido elevados ou levados para locais de empresas parceiras.