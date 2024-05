Recém-pintado por fora, o Mercado Público receberá novas camadas de tinta para esconder os estragos da enchente nas paredes, nas quais as marcas mostram a altura em que a água chegou. No entorno, há muita lama ainda. Dentro, onde a coluna esteve, ainda há alagamentos, exigindo que o visitante esteja de galochas. Em conversa no próprio local, o secretário municipal de Administração e Patrimônio (Smap), André Barbosa, explicou à coluna os próximos passos para a reabertura.