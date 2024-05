Considerado um ponto tradicional do comércio e do turismo de Porto Alegre, o Mercado está alagado desde o dia 3 de maio. De lá para cá, o local está fechado. Não há circulação de clientes ou comerciantes, apenas uma ronda passa pelo local para verificar possíveis furtos e cuidar do patrimônio que restou. A estimativa da Associação dos Permissionários do Mercado Público de Porto Alegre é de que o prejuízo, somando os itens perdidos e o tempo parado, chegue pelo menos ao montante de R$ 27 milhões.