O 4º Distrito de Porto Alegre sob as águas, guarda poucas semelhanças com a zona de chácaras, descrita por Auguste de Saint-Hilaire no século 19, como “bucólica” e de “aprazível passeio”. Ninguém passa incólume, de barco, por esse "passeio". Hoje tradicional polo de inovação, gastronomia e cultura da Capital, a área na Zona Norte sofre sua maior tragédia.