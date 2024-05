Com a água baixando, supermercados e atacarejos no bairro Sarandi, um dos mais inundados de Porto Alegre, contabilizam os prejuízos. Nas lojas da rede rede Carnetti, que nasceu e se expandiu na região, o proprietário Itamar Lorenzatto começará a limpeza nesta semana. Somando as duas unidades, a perda passa dos R$ 5 milhões. Produtos mais caros, como carnes e chocolates, foram levados para o centro de distribuição em Alvorada.