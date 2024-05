Perdas de patrimônio e infraestrutura de empresas gaúchas com a enchente ficarão entre R$ 19 bilhões e R$ 25 bilhões, estima a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS). O presidente, Luiz Carlos Bohn, lista máquinas, estoque e mesmo imóveis.