O impacto dos bloqueios das estradas no escoamento da safra e na chegada de suprimentos é grave para 45% das empresas ligadas ao agronegócio, conforme dados preliminares de um diagnóstico dos efeitos da enchente na economia que está sendo feito pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico. Ainda assim, esses empresários entendem ser possível driblar essa dificuldade de logística com um esforço adicional, que, claro, terá seu custo financeiro. Outros 36% disseram ter sido afetados moderadamente. Menos, mas ainda com um percentual alto, 15% relatam ter sua produção totalmente inviabilizada.