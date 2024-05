O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, está pedindo a suspensão por dois anos do pagamento de financiamentos junto a instituições financeiras. São R$ 560 milhões devidos a Caixa Econômica Federal (CEF), Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco do Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e Badesul. As prestações somam, neste período, R$ 560 milhões.