Começou a limpeza dos pátios e áreas comuns do complexo da Ceasa no bairro Anchieta, em Porto Alegre, que foi evacuado em 3 de maio e ficou inundado. Atacadistas támbem tiveram acesso aos espaços. A retirada dos caminhões deixados no local iniciou na terça-feira (4), assim como das mil toneladas de carne e queijo, que estragaram e exigem descontaminação da área.