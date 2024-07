Até o momento, o Ministério do Trabalho (MTE) confirma 17.485 cadastros realizados por empresas que buscavam acessar o programa de manutenção do emprego no Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, os pagamentos efetuados abrangem 5.824 CNPJs. Traduzindo: significa que 66,7% – ou o equivalente a nada menos de 11.661 estabelecimentos privados – tiveram seu acesso ao auxílio negado.