Alinhado ao momento de recuperação da atividade agropecuária gaúcha diante do cenário de perdas deixado pela enchente, o Banrisul lançou nesta terça-feira (9) um Plano Safra focado no amparo aos agricultores. Serão R$ 12,2 bilhões em crédito na temporada 2024/2025, a maior cifra já liberada pelo banco do Estado. Na safra passada, foram R$ 11 bilhões.