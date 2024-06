O governo gaúcho devolverá ao consumidor parte ou todo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago na compra no Rio Grande do Sul de eletrodomésticos da chamada linha branca, que engloba geladeira, fogão e máquina de lavar e secar. A confirmação do programa é do próprio governador Eduardo Leite, que já havia informado que a proposta estava em estudo. Com uma alíquota de 17% de ICMS, é como dar um desconto de R$ 170 para um produto que custe R$ 1 mil.