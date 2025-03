Antecipação do INSS será parcial; pagamento não ocorrerá no feriado bancário

Após a repercussão negativa, o presidente Lula determinou a antecipação do pagamento das aposentadorias e demais benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas ela será parcial. Ainda não haverá depósitos em 3 e 4 de março, dias de carnaval que são feriados bancários, nem no dia 5, Quarta-Feira de Cinzas.

Segue para o dia 6 a retomada do cronograma interrompido. Aí sim começará a ser depositada a antecipação dos pagamentos que, antes, ocorreriam somente na outra semana. Os pagamentos programados para 10, 11 e 12 de março serão nos dias 6 e 7.

Com a decisão, o INSS terminará de pagar todos os 40,6 milhões de beneficiários até a primeira semana de março. O pagamento da folha de fevereiro começou no último dia 24 e iria até o dia 12. A medida de agora atinge segurados que ganham um salário mínimo e têm benefício de número final 8, 9 e 0. Entre quem ganha acima do piso, serão beneficiados aqueles com número final de 3, 8, 4, 9, 5 e 0.

As agências do INSS ficarão fechadas nos dias 3 e 4 e na manhã do dia 5 de março, abrindo às 14h da Quarta-Feira de Cinzas para quem tem agendamento.

Veja o novo calendário do INSS para fevereiro:

Para quem ganha um salário mínimo:

Final 1 — 24 de fevereiro

Final 2 — 25 de fevereiro

Final 3 — 26 de fevereiro

Final 4 — 27 de fevereiro

Final 5 — 28 de fevereiro

Final 6 — 6 de março

Final 7 — 7 de março

Final 8 — 6 de março

Final 9 — 6 de março

Final 0 - 7 de março

Para quem ganha acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6 — 6 de março

Finais 2 e 7 — 7 de março

Finais 3 e 8 — 6 de março

Finais 4 e 9 — 6 de março

Finais 5 e 0 — 7 de março

