O Grêmio não costuma contratar treinadores estrangeiros, mas este cenário pode mudar em 2025.

Zero Hora separou 10 opções livres no mercado, entre argentinos, portugueses e outras nacionalidades, que podem servir ao Tricolor e demais clubes que precisam de um comando técnico para a próxima temporada.

Luís Castro

Comandante deixou o clube carioca em meio ao Brasileirão de 2023. Vitor Silva / Botafogo,Divulgação

Ex-Botafogo, o português deixou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro.

Seu nome já foi ligado a outros clubes brasileiros, mas é considerado uma opção difícil devido a altas exigências.

Sérgio Conceição

Português foi alvo do Inter no meio da temporada. MIGUEL RIOPA / AFP

Conceição deixou o Porto no meio deste ano, e chegou a ter seu nome ventilado no Inter. Nesta janela, o Botafogo estaria de olho nele, em caso de saída de Artur Jorge.

É um dos nomes desta lista de maior dificuldade para contratação.

Paulo Pezzolano

Um técnico novo pode ser uma opção ao Grêmio. Gustavo Aleixo / Divulgação Cruzeiro

Responsável pelo retorno do Cruzeiro à Série A do Brasileirão, o uruguaio Pezzolano, de somente 41 anos, deixou o Valladolid, da Espanha, nesta janela.

É um nome teoricamente mais acessível financeiramente em relação aos demais desta lista.

Rafa Benítez

Espanhol foi o responsável por treinar o maior time do mundo em 2015/16. Pierre-Philippe Marcou / AFP

Um currículo com Real Madrid, Liverpool, Chelsea e vários títulos importantes na Europa. Este é o peso de Rafa Benítez, comandante de 64 anos, que está sem clube desde a saída do Celta de Vigo.

José Peseiro

Treinador tem passagem por três seleções. FRANCK FIFE / AFP

Com 64 anos, Peseiro é um português que leva uma bagagem de seleções — Nigéria, Venezuela e Arábia Saudita. Além disso, comandou times como Porto e Sporting.

Também trabalhou auxiliar técnico de Carloz Queiroz no Real Madrid.

Pedro Caixinha

Prestígio de Caixinha decaiu pouco após maus resultados neste ano. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Ex-Bragantino, Pedro Caixinha é outro português da lista, e já foi auxiliar do próprio Peseiro.

O treinador teve um trabalho abaixo do esperado com o clube paulista nesta temporada, e foi demitido enquanto disputava para não cair no Brasileirão. Seu respaldo está na conta da campanha de 2023, em que o time se classificou para a Libertadores.

Gabriel Milito

Milito fez seu primeiro trabalho no futebol brasileiro em 2024. Pedro Souza / Atlético

Técnico finalista da Libertadores e da Copa do Brasil com o Atlético-MG, Milito deixou o clube após as perdas de ambas as competições e por uma sequência significativa sem vitória.

Apesar do final de trabalho no Galo ter sido ruim, o argentino de 44 anos é uma alternativa de mercado.

Xavi

Um dos melhores meias da história do futebol é técnico atualmente. CESAR MANSO / AFP

Sim, o ex-jogador e treinador do Barcelona está livre no mercado e é uma opção interessante para 2025. Mesmo que seja muito complicado trazê-lo, Xavi é um comandante de grande impacto.

Ele tem 44 anos e, além de comandar o clube espanhol, também esteve à frente do Al-Sadd, do Catar.

Guillermo Schelotto

Argentino foi criticado pelos trabalhos recentes, apesar do bom currículo. Martin Bernetti / AFP

Aos 51 anos, o argentino Schelotto realizou seu último trabalho em 2023, pela seleção paraguaia, e foi muito mal.

Antes, treinou Boca Juniors e LA Galaxy, dos Estados Unidos.

Tévez

Carlitos Tévez se aposentou no Boca Juniors e já treinou dois times da Argentina. ALEJANDRO PAGNI / AFP

O ex-atacante da seleção argentina começou sua carreira de técnico recentemente. Aos 40 anos, Carlitos comandou Rosário Central e Independiente, onde esteve em 2024.

*Produção: Nikolas Mondadori