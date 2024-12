Erva-mate na reforma tributária: mantê-la na cesta básica evita alta de até R$ 3 no preço

Erva-mate corria o risco de sair da cesta básica e começar a pagar imposto. André Ávila / Agencia RBS

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Quem não vive sem um chimarrão? A coluna! E, no verão, é adepta também do tererê gelado com erva moída grossa. Ambos amargos, claro. No máximo, com algum chá ou tempero natural.

Na cesta básica desde a década de 1930 e, portanto, sem cobrança de imposto, a erva-mate conseguiu de última hora voltar à lista das isenções na reforma tributária, que foi aprovada no Senado e volta à Câmara dos Deputados. Caso não conseguisse, o preço do pacote teria um aumento entre R$ 1,50 e R$ 3, estimou o coordenador da Câmara Setorial de Erva-Mate no Rio Grande do Sul, Ilvandro Barreto de Melo, em entrevista ao Estúdio Gaúcha, da Rádio Gaúcha.

Embora perca para o Paraná a liderança no plantio da folha, o Rio Grande do Sul é o maior fabricante, exportador e consumidor de erva-mate. O gaúcho usa 11 quilos por ano, enquanto o consumo per capita é de dois quilos em Santa Catarina e de um quilo no Paraná.

Outros produtos também garantiram o benefício nas negociações no Congresso. Lembrando, claro, que quanto mais exceções, mais aumenta a alíquota geral de imposto, pois o governo disse que não diminuiria (nem aumentaria) a carga tributária com a reforma.

Cadeia econômica

São 220 empresas que industrializam erva-mate no Rio Grande do Sul. A estimativa é de que 70 mil gaúchos trabalhem diretamente nesta cadeia econômica. O Estado exporta 40 mil toneladas por ano do produto.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: por que o preço da gasolina está baixo mesmo com recordes do dólar

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.