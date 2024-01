O relatório de balneabilidade da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), divulgado nesta sexta-feira (26), aponta 10 pontos impróprios para banho no Rio Grande do Sul, sendo quatro no Litoral Norte. Das 91 áreas avaliadas no Estado, 81 estão liberadas aos banhistas. Os dados foram transmitidos em reunião operacional dos 40 dias da Operação Verão.