O mais recente relatório de balneabilidade da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), publicado nesta sexta-feira (19), apontou que dos 87 pontos analisados pela Fepam, 72 estão próprios para banho, oito a menos com relação à última semana. Dos 15 locais impróprios para banho no Rio Grande do Sul, cinco estão localizados no Litoral Norte.