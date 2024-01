Subiu de 91 para 107 o número de pontos com água imprópria aos banhistas no litoral catarinense. Após duas semanas de melhora, o relatório de balneabilidade do Instituto do Meio-Ambiente de Santa Catarina (IMA) divulgado nesta sexta-feira (26) registra aumento de 16 pontos com restrições em relação à última semana.