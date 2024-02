O Ministério Público denunciou Alexsandro Alves Gunsch, 48 anos, pelo assassinato da personal trainer Débora Michels Rodrigues da Silva, 30 anos, em Montenegro, no Vale do Caí. Na análise do promotor Paulo Eduardo de Almeida Vieira, o crime foi premeditado. Na madrugada de 26 de janeiro, o corpo da mulher foi abandonado na frente da casa dos pais dela. Mais tarde, o companheiro confessou o crime. Ele está preso de forma preventiva.