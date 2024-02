Em depoimento inicial para a Polícia Civil, a empresária Daniela Cristina Guterres Moraes, 34 anos, afirmou que passou os últimos dias vagando em uma área de mato em Teutônia, até pedir ajuda a um morador na manhã desta terça-feira (13). Após 13 dias de investigação e buscas, ela foi localizada no município do Vale do Taquari. A mulher está bem, mas recebe atendimento no hospital e passou por exames nesta terça.