Após 13 dias de buscas, a empresária Daniela Cristina Guterres Moraes, 34 anos, que havia desaparecido em Teutônia, no Vale do Taquari, foi localizada com vida na manhã desta terça-feira (13). De acordo com o comandante do 40º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Fabiano Henrique Dorneles, a mulher caminhou pelo menos nove quilômetros em uma área de mata fechada.