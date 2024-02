Um dos presos por suspeita de envolvimento na morte de Zilda Correa Bittencourt, 58 anos, em Formigueiro, na região central do Estado, no último fim de semana, admite ter realizado um ritual com a vítima, mas alega inocência. Francisco Guedes, 65 anos, foi detido no domingo (11), após ter prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele é apontado como líder de um centro religioso na localidade de Passo do Maia.