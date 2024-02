A Polícia Civil confirmou nesta segunda-feira (12) que quatro pessoas estão presas pelo assassinato de uma mulher no último fim de semana em Formigueiro, na região central do Estado. Zilda Correa Bitencourt, 57 anos, morreu no início da madrugada de sábado (10), e a polícia suspeita que ela tenha sido submetida a um ritual religioso dentro de um cemitério. Familiares relataram que a mulher teria sido espancada e amarrada a uma cruz.