Diálogos Notícia

Do trauma à reconstrução: como a Justiça Restaurativa muda vidas de vítimas e infratores

Em 2004, foi criado o Núcleo de Justiça Restaurativa da Escola da Associação de Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), iniciativa pioneira no Brasil

25/11/2024 - 11h06min Atualizada em 25/11/2024 - 19h06min Compartilhar Compartilhar