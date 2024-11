Vara Criminal Notícia

Quatro são julgados suspeitos de assassinar casal em 2010, em Caxias

Crime no bairro Sagrada Família no dia 14 de junho. Rafael de Oliveira Cavalheiro e Kelen Thais de Oliveira foram mortos com tiros na cabeça

25/11/2024 - 11h01min Compartilhar Compartilhar