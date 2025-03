Você lembra quantos Gauchões terminaram em Gre-Nal?

Gre-Nal de 2025 será o 29º a decidir o Gauchão na história André Ávila / Agencia RBS

Em novembro de 2025, o Gauchão vai completar 106 anos de história. Nos primeiros 41 anos, a competição era reduzida no formato e na duração. Apenas campeões regionais chegavam a disputa estadual.

Logo, só um time de cada cidade tinha a honra de brigar pela conquista maior. A partir de 1961, houve uma ampliação e clubes de uma mesma cidade passaram a entrar juntos no campeonato.

Pela primeira vez tivemos dois times pelotenses: Farroupilha e Pelotas; dois caxienses: Juventude e Flamengo; e quatro da capital: Cruzeiro, Grêmio, Inter e São José.

Fecharam o grupo, o Rio-Grandense, de Rio Grande; o Aimoré, de São Leopoldo; o Floriano, de Novo Hamburgo; e o Guarany, de Bagé.

Com este formato, surgiu o Gre-Nal no Gauchão. E desde então, os dois maiores clubes do Rio Grande do Sul venceram 61 dos 64 campeonatos disputados. A sequência só foi interrompida por Juventude (1998), Caxias (2000) e Novo Hamburgo (2017).

Apesar de quase sempre serem campeões gaúchos, Grêmio e Inter não fizeram sempre uma disputa direta pelo título. Em muitos campeonatos, o formulismo não apresentava as chamadas finais de campeonato. O campeão era conhecido em alguma rodada final ou próxima dele, num hexagonal, octogonal ou decagonal.

O Gauchão foi decidido em Gre-Nal 28 vezes de 1961 a 2024. A 29ª vez começará neste sábado (8), na Arena. Em 17 oportunidades, o clássico foi no formato de final. Em 11, se decidiu no chamado "jogo do título".

Zero Hora apresenta a seguir, os 28 clássicos que decidiram o estadual, fazendo com que o Grêmio comemorasse 15 troféus e o Inter, 13.

Os Gre-Nais das finais

1962 — Grêmio campeão

Final. A dupla Gre-Nal terminou o segundo turno com os mesmos 32 pontos após 22 rodadas. Pelo regulamento, para desempatar, foi marcado um jogo-extra com caráter de final.

Gre-Nal 164 — Grêmio 4x2 Inter — 7/2/1963, Estádio Olímpico

Gols: Ivo Diogo (2), Joãozinho e Vieira (G); Flávio Minuano e Soligo (I).

Árbitro: Eunápio de Queiroz (RS).

Grêmio (4): Henrique; Altemir, Airton, R. Silva e Ortunho; Elton e Milton Kuelle; Marino, Joãozinho, Ivo Diogo e Vieira. Técnico: Sérgio Moacir Torres.

Inter (2): Gainete; Zangão, Ary Ercílio, Cláudio Danni e Soligo; Bandeira (Piloto) e Osvaldinho; Sapiranga, Flávio Minuano, Mauro e Gilberto Andrade. Técnico: Abelard Noronha.

1964 — Grêmio campeão

Jogo de título. Grêmio e Inter chegaram na última rodada do segundo turno separados por apenas um ponto (38 a 37 pró tricolores). O clássico no Olímpico decidiu o tri em favor dos gremistas.

Gre-Nal 173 — Grêmio 3x0 Inter — 1/11/1964, Estádio Olímpico

Gols: Alcindo (2) e Joãozinho (G).

Árbitro: Agomar Martins (RS).

Grêmio (3): Alberto; Altemir, Airton, Áureo e Ortunho; Cléo e S. Lopes; P. Lumumba (Marino), Joãozinho, Alcindo e Vieira. Técnico: Carlos Froner.

Inter (0): Silveira; Zangão, Scala, Luiz Carlos e Gilberto Tim; Edmilson e Gaspar; Sapiranga, Nilzo, Vanderlei e Parobé. Técnico: Sérgio Moacir Torres.

1969 — Inter campeão

Jogo de título. Na última rodada do segundo turno do octogonal final, o Inter chegou um ponto à frente do Grêmio e só precisou empatar no recém inaugurado Beira-Rio para evitar o octa tricolor.

Gre-Nal 192 — Inter 0x0 Grêmio — 17/12/1969, Estádio Beira-Rio

Árbitro: Zeno Escobar Barbosa (RS).

Inter (0): Gainete; Edson Madureira, Pontes, Scala e Jorge Andrade; Tovar e Carbone; Valdomiro (Carlitos Muradás), Dorinho, Sérgio Galocha e Claudiomiro. Técnico: Daltro Menezes.

Grêmio (0): Breno; Espinosa, Ary Ercílio, Áureo e Everaldo; Jadir e Júlio Amaral (Joãozinho); Paíca, Flecha (Hélio Pires), Alcindo e Volmir Massaroca. Técnico: Sérgio Moacir Torres.

1974 — Inter campeão

Jogo de título. Na última rodada do segundo turno do decagonal final, Inter e Grêmio chegaram empatados em pontos. Os colorados já haviam vencido o primeiro turno e foram campeões antecipados por derrotarem o rival também no returno.

Gre-Nal 215 — Inter 1x0 Grêmio — 1/12/1974, Estádio Beira-Rio

Gol: Valdomiro (I).

Árbitro: Agomar Martins (RS)

Inter (1): Manga; Cláudio, Figueroa, Pontes e Vacaria; Falcão e Carpegiani; Escurinho, Valdomiro, Sérgio Lima (Claudiomiro) e Lula. Técnico: Rubens Minelli.

Grêmio (0): Picasso; Cláudio Radar, Ancheta, Beto Fuscão e Jorge Tabajara; Carlos Alberto, Carbone e Luiz Carlos Guterres; Yura (Dionísio), Tarciso e Loivo. Técnico: Sérgio Moacir Torres.

1975 — Inter campeão

Final. O Inter venceu os dois primeiros turnos da fase final. No terceiro, chegou empatado com o Grêmio e a Federação Gaúcha de Futebol marcou um jogo-desempate final no Beira-Rio. Era o hepta colorado chegando.

Gre-Nal 220 — Inter 1x0 Grêmio — 10/8/1975, Estádio Beira-Rio

Gol: Flávio Minuano.

Árbitro: Agomar Martins (RS)

Inter (1): Manga; Cláudio (Pontes), Figueroa, Hermínio (Batista) e Vacaria; Falcão, Escurinho e Carpegiani; Valdomiro, Flávio Minuano e Lula. Técnico: Rubens Minelli.

Grêmio (0): Picasso; Vilson Cereja, Ancheta, Beto Bacamarte e Jorge Tabajara; Cacau, Bolívar (Luiz Freire) e Neca; Zequinha, Tarciso e Nenê. Técnico: Ênio Andrade.

1976 — Inter campeão

Final. O Inter venceu dois turnos e chegou à fase final precisando de dois pontos contra o Grêmio: dois empates ou uma vitória. E ela veio logo de cara, no Beira-Rio.

Gre-Nal 227 — Inter 2x0 Grêmio — 22/8/1976, Estádio Beira-Rio

Gols: Lula e Dario (I).

Árbitro: Agomar Martins (RS).

Inter (2): Manga; Cláudio, Figueroa, Marinho Perez e Vacaria; Caçapava, Falcão e Jair (Batista); Valdomiro, Dario (Escurinho) e Lula. Técnico: Rubens Minelli.

Grêmio (0): Cejas; Eurico, Ancheta, Beto Fuscão (Tadeu Vieira) e Bolívar; Jerônimo (Victor Hugo), Alexandre Bueno e Neca; Zequinha, Yura e Ortiz. Técnico: Paulo Lumumba.

1977 — Grêmio campeão

Final. Situação semelhante com o ano anterior, mas desta vez foi o Grêmio que chegou à frente, precisando de dois pontos na fase final, por ter vencido dois turnos anteriormente. O tricolor evitou o enea do Inter com gol solitário de André Catimba.

Gre-Nal 235 — Grêmio 1x0 Inter — 25/9/1977, Estádio Olímpico

Gol: André Catimba (G).

Árbitro: Luiz Torres (RS).

Grêmio (1): Corbo; Eurico, Cassiá, Oberdan e Ladinho; Victor Hugo, Tadeu Ricci e Yura (Vilson Cereja); Tarciso, André Catimba (Alcindo) e Éder. Técnico: Telê Santana.

Inter (0): Benítez; Beretta (Jair), Marinho Perez, Gardel e Vacaria; Caçapava, Batista e Escurinho; Valdomiro, Luisinho e Santos (Dario). Técnico: Carlos Gainete.

1978 — Inter campeão

Final. Por ter vencido duas fases anteriores, o Inter chegou à fase final precisando de uma vitória no Gre-Nal. E ela veio no Estádio Olímpico com show de Valdomiro.

Gre-Nal 246 — Grêmio 1x2 Inter — 17/12/1978, Estádio Olímpico

Gols: Tarciso (G); Valdomiro (2) (I).

Árbitro: José Roberto Wright (RJ).

Grêmio (1): Corbo; Eurico, Vilson Cereja, Vicente e Ladinho; Victor Hugo, Tadeu Ricci e Valderez; Tarciso, Francisco e Éder. Técnico: Telê Santana.

Inter (2): Bagatini; Hermes, Beliato, João Carlos e Jorge Tabajara; Caçapava, Falcão e Batista; Jair, Valdomiro e Adilson. Técnico: Cláudio Duarte.

1980 — Grêmio campeão

Jogo de título. Na última rodada do hexagonal decisivo, o Grêmio chegou ao Gre-Nal do Beira-Rio precisando apenas de um empate para ser campeão. E conseguiu.

Gre-Nal 255 — Inter 0x0 Grêmio — 23/11/1980, Estádio Beira-Rio

Árbitro: Carlos Rosa Martins (RS).

Inter (0): Benítez; Carlos Alberto Barbosa, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Beretta; Batista, Jair e Cléo (Toninho); Valtinho (Silvinho), Bira e Mário Sérgio. Técnico: Ênio Andrade.

Grêmio (0): Leão; Nelinho, Vantuir, Vicente e Dirceu; Victor Hugo, Paulo Isidoro e Vilson Taddei (Bonamigo); Tarciso, Baltazar e Renato Sá (Jurandir). Técnico: Paulinho de Almeida.

1981 — Inter campeão

Jogo de título. Situação parecida com a do ano anterior, mas com o Inter jogando pelo empate no Gre-Nal do Olímpico para ser campeão. Placar final: 1 a 1.

Gre-Nal 259 — Grêmio 1x1 Inter — 29/11/1981, Estádio Olímpico

Gols: Baltazar (G); Silvinho (I).

Árbitro: Luis Guaranha (RS).

Grêmio (1): Leão; Paulo Roberto, Vantuir, De León e Paulo César Magalhães; China, Paulo Isidoro e Tonho; Tarciso, Geraldão e Odair (Baltazar). Técnico: Ênio Andrade.

Inter (1): Benítez; Paulinho Beleza, Mauro Pastor, André Luiz e Rodrigues Neto; Mauro Galvão, Ademir Kaefer e Cléo; Sílvio Hickman (Jésum), Bira e Silvinho. Técnico: Cláudio Duarte.

1982 — Inter campeão

Jogo de título. A última rodada do hexagonal final previa um Gre-Nal no Olímpico. O Grêmio só seria campeão com vitória, pois o Inter tinha um ponto a mais na classificação. Geraldão deu o bi aos colorados.

Gre-Nal 263 — Grêmio 0x2 Inter — 28/11/1982, Estádio Olímpico

Gols: Geraldão (2) (I).

Árbitro: Carlos Rosa Martins (RS).

Grêmio (0): Leão; Paulo Roberto, Vantuir, De León e Casemiro; Batista, Bonamigo (Leandro José) e Paulo Isidoro; Renato Portaluppi, Edmar e Tonho (Tarciso). Técnico: Carlos Castilho.

Inter (2): Benítez; Edevaldo, Mauro Pastor, Mauro Galvão e André Luiz; Ademir Kaefer, Cléo e Rubén Paz (Silva); Sílvio (P. C. Maringá), Geraldão e Silvinho. Técnico: Ernesto Guedes.

1985 — Grêmio campeão

Jogo de título. O Grêmio já havia vencido o primeiro turno e, na 13ª e última rodada do returno, precisava vencer o Gre-Nal para levar o título por antecipação.

Gre-Nal 276 — Grêmio 2x1 Inter — 8/12/1985, Estádio Olímpico

Gols: Bonamigo e Caio Jr. (G); Tita (I).

Árbitro: Carlos Rosa Martins (RS).

Grêmio (2): Mazaropi; Raul, Baidek (Rogério), Luis Eduardo e Casemiro; China, Osvaldo e Bonamigo; Renato P., Caio Jr. (Sabella) e Valdo. Técnico: Rubens Minelli.

Inter (1): Taffarel; Luis Carlos Winck, Pinga, Mauro Galvão e Aloísio; Ademir Kaefer (Paulo Santos), Airton e Rubén Paz; Tita, Kita (Ademir Alcântara) e Silvinho. Técnico: Daltro Menezes.

1986 — Grêmio campeão

Jogo de título. No quadrangular final, o Grêmio chegou à última rodada só precisando empatar o Gre-Nal para ser campeão no Olímpico. Fez mais: venceu por 1 a 0, gol de Osvaldo.

Gre-Nal 280 — Grêmio 1x0 Inter — 20/7/1986, Estádio Olímpico

Gol: Osvaldo (G).

Árbitro: Carlos Rosa Martins (RS).

Grêmio (1): Mazaropi; Raul, Baidek, Luis Eduardo e Casemiro; Bonamigo, China e Luis Carlos Martins; Caio Jr. (Osvaldo), Valdo e Renato Portaluppi. Técnico: Valdir Espinosa.

Inter (0): Taffarel; Luis Carlos Winck, Pinga, Mauro Galvão e Aloísio; Marquinhos, Airton e Ruben Paz; Robertinho, Marcelo Vita e Balalo (Tita). Técnico: Otacílio G. da Silva Jr.

1987 — Grêmio campeão

Jogo de título. A dupla chegou com os mesmos 14 pontos na última rodada do hexagonal decisivo. Quem vencesse levava a taça. E deu Grêmio, após um início avassalador com três gols em 18 minutos. Foi neste clássico que o zagueiro Pinga, do Inter, sofreu uma grave lesão após disputa com o atacante Fernando, do Grêmio.

Gre-Nal 289 — Grêmio 3x2 Inter — 19/7/1987, Estádio Olímpico

Gols: Lima (2) e J. Veras (G); L. C. Winck e Paulinho (I).

Árbitro: Carlos Rosa Martins (RS).

Grêmio (3): Mazaropi; Alfinete, Astengo (Henrique), Luis Eduardo e Casemiro; China, Valdo e Bonamigo; Fernando (Cristóvão), Lima e Jorge Veras. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Inter (2): Taffarel; Luis Carlos Winck, Aloísio, Pinga (Norton) e Laércio; Norberto, Airton e Luis Fernando Flores (Marinho Rã); Paulinho, Amarildo e Balalo. Técnico: Ênio Andrade.

1989 — Grêmio campeão

Jogo de título. Foi a primeira vez que o Gre-Nal decidiu o Gauchão nos pênaltis. Na última rodada do hexagonal, o Grêmio tinha um ponto de vantagem sobre o Inter. Mas não podia jogar pelo empate porque, no regulamento daquele ano, todo o jogo que terminasse empatado era decidido um ponto-extra nos pênaltis. O clássico terminou 0 a 0 e nas cobranças de penalidades máximas deu Tricolor.

Gre-Nal 300 — Grêmio 0 (4) x (3) 0 Inter — 18/6/1989, Estádio Olímpico

Árbitro: Carlos Rosa Martins (RS).

Grêmio (0): Mazaropi; Alfinete, Edinho, Luis Eduardo e Hélcio (Fábio Lima); Lino, Cuca e Adilson Heleno (Almir); Assis, Kita e Paulo Egídio. Técnico: Cláudio Duarte.

Inter (0): Ademir Maria; Norton, Aguirregaray, Lula (Dacroce) e Casemiro; Norberto, Leomir e Luis Carlos Martins; Claudinho, Diego Aguirre (Marcelo Vita) e Edu Lima. Técnico: Abel Braga.

1990 — Grêmio campeão

Jogo de título. O campeonato terminou com um quadrangular decisivo reunindo as duplas Gre-Nal e Ca-Ju. Na última rodada, o Inter já estava sem chances, mas podia tirar o título do Grêmio e ajudar o Caxias em caso de vitória no clássico. Acabou dando Grêmio pela sexta vez seguida.

Gre-Nal 305 — Grêmio 4x1 Inter — 29/7/1990, Estádio Olímpico

Gols: Assis, Cuca e P. Egídio (2) (G); Zaballa (I).

Árbitro: Renato Marsiglia (RS).

Grêmio (4): Mazaropi; Fábio Lima, João Marcelo, Luís Eduardo e Hélcio; Jandir, Cuca e Assis; Darci, Nilson e Paulo Egídio. Técnico: Evaristo de Macedo.

Inter (1): Maizena; Chiquinho, Célio Lino (Rudinei), Zaballa e Sandro Becker; Norberto, Marcelo Prates e Luiz Fernando Gomes (Daniel Franco); Júlio César, Nelson e Edu Lima. Técnico: Cláudio Duarte.

1991 — Inter campeão

Final. Grêmio e Inter se classificaram à final que previa um play-off de até três partidas. Por ter melhor campanha, o Inter jogou o terceiro jogo por um empate e interrompeu a série de títulos dos gremistas.

Gre-Nal 311 — Inter 0x0 Grêmio — 15/12/1991, Estádio Beira-Rio

Árbitro: Carlos Rosa Martins (RS).

Inter (0): Fernandez; Luis Carlos Winck, Célio Silva, Norton e Daniel Franco; Simão, Marquinhos (Cuca) e Júlio; Luiz Fernando, Lima (Alex Rossi) e Edson. Técnico: Cláudio Duarte.

Grêmio (0): Émerson; Chiquinho, João Marcelo, Vilson e Lira; Jandir (Nestor), Pino e Caio; Assis, Renato Portaluppi e Alcindo (Júnior). Técnico: Valdir Espinosa.

1992 - Inter campeão

Final. Já na primeira das duas partidas finais, o Inter abriu boa vantagem, vencendo no Olímpico por 3 a 1. Depois, foi só segurar o empate, na volta, no Beira-Rio.

Gre-Nal 319 — Inter 0x0 Grêmio — 23/12/1992, Estádio Beira-Rio

Árbitro: Renato Marsiglia (RS).

Inter (0): Fernandez; Célio Lino, Célio Silva, Pinga e Daniel Franco; Ricardo, Elson e Marquinhos; Maurício, Nando (Gérson) e Caíco (Silas). Técnico: Antônio Lopes.

Grêmio (0): Émerson; Vilson, Paulão, Wagner Fernandes e Xará; Jandir (Daniel), Alaércio e Caio; Juninho, Mabília e Carlos Miguel. Técnico: Mazaropi.

1995 — Grêmio campeão

Final. Depois de eliminarem São Luiz e Juventude nas semifinais, Grêmio e Inter começaram a decidir o Gauchão no Beira-Rio. Com muitos reservas e um time apelidado de "Banguzinho" por priorizar as disputas de Copa do Brasil e Libertadores, o Grêmio de Felipão venceu o Inter de Abelão.

Gre-Nal 328 — Grêmio 2x1 Inter — 13/8/1995, Estádio Olímpico

Gols: Nildo e Carlos Miguel (G); Zé Alcino (1).

Árbitro: Sílvio Oliveira (RS).

Grêmio (2): Sílvio; Marco Antônio (Alexandre Xoxó), Luciano, Rivarola e Roger; Dinho, Gelson, Vagner Mancini e Carlos Miguel; Paulo Nunes (Arce) e Nildo. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Inter (1): Goycochea; Marcão, Argel, Jonílson e César Prates; Márcio Bittencourt, Marcelo Rosa (Wagner) e Nando; Mazinho Loyola, Leandro Machado e Zé Alcino (Caíco). Técnico: Abel Braga.

1997 - Inter campeão

Final. Depois de um empate no jogo de ida, no Olímpico, o Inter focou suas energias em interromper uma sequência de títulos do Grêmio que tinha dois estaduais, duas Copas do Brasil, uma Libertadores, um Brasileiro e uma Recopa Sul-Americana. O colorado venceu no clássico que ficou conhecido como o da lesão suspeita do atacante Fabiano durante a semana da partida.

Gre-Nal 334 — Inter 1x0 Grêmio — 2/7/1997, Estádio Beira-Rio

Gol: Fabiano (I).

Árbitro: Carlos Simon (RS).

Inter (1): André; Enciso, Márcio Tigrão, Gamarra e Régis; Anderson, Fernando, Arílson e Sandoval (Celso Vieira); Fabiano (Luiz Gustavo) e Christian (Paulo Diniz). Técnico: Celso Roth.

Grêmio (0): Danrlei; Arce, Wagner Fernandes (Zé Afonso), Mauro Galvão e Roger; Otacílio, Goiano, Émerson e Carlos Miguel; Paulo Nunes e Zé Alcino. Técnico: Evaristo de Macedo.

1999 - Grêmio campeão

Final. Em uma melhor de três partidas, cada um venceu na sua casa os dois primeiros encontros. O play-off foi finalizado no Olímpico com título do Grêmio e show de Ronaldinho Gaúcho.

Gre-Nal 341 — Grêmio 1x0 Inter — 20/6/1999, Estádio Olímpico

Gol: Ronaldinho Gaúcho (G).

Árbitro: Carlos Simon (RS).

Grêmio (1): Danrlei; Itaqui, R. Alves, Éder e Roger; Fabinho (Djair), Capitão, Émerson e Ronaldinho Gaúcho; Agnaldo (Zé Afonso) e Rodrigo Gral (Cleison). Técnico: Celso Roth.

Inter (0): André; Enciso, Gonçalves, Régis (Almir) e Lúcio; Anderson (João Santos), Dunga, Claiton e Elivélton; Fabiano (Manoel) e Christian. Técnico: Paulo Autuori.

2006 — Grêmio campeão

Final. O Inter chegou às finais como grande favorito, pois tinha um time vice-campeão brasileiro no ano anterior enquanto o Grêmio vinha da Série B, como campeão na Batalha dos Aflitos. Na estratégia de Mano Menezes, o Tricolor foi campeão com dois empates e vantagem de ter marcado um gol fora de casa.

Gre-Nal 365 — Inter 1x1 Grêmio — 9/4/2006, Estádio Beira-Rio

Gols: Fernandão (I); Pedro Jr. (G).

Árbitro: Leandro Vuaden (RS).

Inter (1): Clemer; Ceará, Bolívar, Ediglê e Rubens Cardoso (Perdigão); Fabinho, Tinga, Márcio Mossoró e Iarley (Rafael Sobis); Michel (Rentería) e Fernandão. Técnico: Abel Braga.

Grêmio (1): Marcelo Grohe; Patrício, Pereira, Evaldo e Escalona (Tcheco); Marcelo Costa, Ramón (Pedro Jr.), Jeovânio e Lucas Leiva; Wellington e Ricardinho (Nunes). Técnico: Mano Menezes.

2010 - Grêmio campeão

Final. Cada time venceu um turno e nas finais, o Grêmio abriu boa vantagem vencendo no Beira-Rio por 2 a 0. O Inter até venceu a partida de volta, mas o título ficou no Olímpico.

Gre-Nal 381 — Grêmio 0x1 Inter — 2/5/2010, Estádio Olímpico

Gol: Giuliano (I).

Árbitro: Leandro Vuaden (RS).

Grêmio (0): Victor; Edílson, Ozéia, Rodrigo e Neuton (Joílson); Adílson, W. Magrão, Leandro Lessa (Hugo) e Douglas (Fábio Rochemback); Jonas e Borges. Técnico: Silas.

Inter (1): Abbondanzieri; Bolívar, Ronaldo Alves (Kléber Pereira), Fabiano Eller e Bruno Silva (Nei); Sandro, Glaydson, Giuliano e Kléber; Taison e Walter (Thiago Humberto). Técnico: Jorge Fossati.

2011 — Inter campeão

Final. Numa decisão marcada pelas presenças de Renato Portaluppi como técnico do Grêmio e Paulo Roberto Falcão no Inter. Os colorados perderam em casa na ida, mas buscaram a virada e o título nos pênaltis na casa do rival.

Gre-Nal 387 — Grêmio 2 (4) x (5) 3 Inter — 15/5/2011, Estádio Olímpico

Gols: Lúcio e Borges (G); L. Damião, Andrezinho e D'Alessandro (I).

Árbitro: Leandro Vuaden (RS).

Grêmio (2): Victor; Mário Fernandes, Vilson, Rodolfo e Gilson (Willian Magrão); Fábio Rochemback, Adilson, Lúcio e Douglas; Leandro (Lins) e Júnior Viçosa (Borges). Técnico: Renato Portaluppi.

Inter (3): Renan; Nei, Bolívar, Índio, Juan Jesus (Zé Roberto) e Kléber; Bolatti, Guiñazu, Andrezinho (Oscar) e D’Alessandro; Leandro Damião. Técnico: Paulo Roberto Falcão.

2014 - Inter campeão

Final. O Grêmio já estava na Arena e o Inter tinha o Beira-Rio cedido à Fifa para a Copa do Mundo. Então, o Gre-Nal decisivo foi no Centenário, em Caxias do Sul, e com goleada colorada.

Gre-Nal 401 — Inter 4x1 Grêmio — 13/4/2014, Estádio Centenário

Gols: Alex (2), D'Alessandro e Alan Patrick (I); Ernando, contra (G).

Árbitro: Márcio Chagas da Silva (RS).

Inter (4): Dida; Gilberto, Paulão, Ernando e Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex (Juan) e D’Alessandro (Jorge Henrique); Alan Patrick (Ygor) e Rafael Moura. Técnico: Abel Braga.

Grêmio (1): Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Werley e Wendell; Edinho (Maxi Rodríguez), Ramiro, Riveros e Alan Ruiz (Léo Gago); Dudu e Barcos. Técnico: Enderson Moreira.

2015 - Inter campeão

Final. Último título do Inter no Gauchão conquistado em Gre-Nal. Depois de empatar na Arena, o time de Diego Aguirre se impôs no Beira-Rio com as velocidades de Nilmar e Valdívia.

Gre-Nal 406 — Inter 2x1 Grêmio — 3/5/2015, Estádio Beira-Rio

Gols: Nilmar e Valdívia (I); Giuliano (G).

Árbitro: Leandro Vuaden (RS).

Inter (2): Alisson; William, Alan Costa, Ernando e Geferson (Alan Ruschel); Rodrigo Dourado, Aránguiz e D’Alessandro (Alex); Sasha, Valdívia e Nilmar (Lisandro López). Técnico: Diego Aguirre.

Grêmio (1): Marcelo Grohe; Matías Rodríguez, Erazo, Rhodolfo e Marcelo Oliveira; Maicon, Fellipe Bastos (Walace), Giuliano e Douglas (Everton); Luan e Brayan Rodríguez (Yuri Mamute). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

2019 — Grêmio campeão

Final. Foi a primeira vez que o clássico decidiu o Gauchão na Arena. E o título do Grêmio sobre o rival veio no drama dos pênaltis.

Gre-Nal 420 — Grêmio 0 (3) x (2) 0 Inter — 17/4/2019, Arena do Grêmio

Árbitro: Jean Pierre Lima (RS)

Grêmio (0): Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon (Michel), Matheus Henrique, Alisson (Diego Tardelli), Jean Pyerre (Luan) e Everton; André. Técnico: Renato Portaluppi.

Inter (0): Marcelo Lomba; Zeca (Camilo), Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Iago (Rafael Sobis); Edenílson, Rodrigo Dourado, Patrick e William Pottker (Guilherme Parede); Guerrero e Nico López. Técnico: Odair Hellmann.

2021 - Grêmio campeão

Final. Até 2025, este tinha sido o último ano com Gre-Nal nas finais do Gauchão. E foi diferente porque os clássicos ocorreram em estádios vazios em função da pandemia de covid-19. O Grêmio venceu na ida, no Beira-Rio, e segurou o empate na volta, na Arena.

Gre-Nal 432 — Grêmio 1x1 Inter — 23/5/2021, Arena do Grêmio

Gols: Ferreira (G); Rodrigo Dourado (I).

Árbitro: Leandro Vuaden (RS).

Grêmio (1): Brenno; Rafinha, Pedro Geromel, Ruan e Diogo Barbosa (Cortez); Thiago Santos, Matheus Henrique (Lucas Silva) e Maicon (Vanderson); Léo Pereira (Pepê), Diego Souza (Ricardinho) e Ferreira. Técnico: Tiago Nunes.

Inter (1): Marcelo Lomba; Rodinei (Caio Vidal), Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés (Praxedes); Rodrigo Dourado, Edenílson (Guerrero) e Nonato (Lucas Ramos); Palacios (Léo Borges), Yuri Alberto e Thiago Galhardo. Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

Resumo

28 clássicos decidindo o Gauchão

15 títulos do Grêmio

13 títulos do Inter

Gre-Nais em finais

17 disputas

9 títulos do Inter: 1975, 1976, 1978, 1991, 1992, 1997, 2011, 2014 e 2015.

8 títulos do Grêmio: 1962, 1977, 1995, 1999, 2006, 2010, 2019 e 2021.

Gre-Nais em jogos de título

11 disputas

7 títulos do Grêmio: 1964, 1980, 1985, 1986, 1987, 1989 e 1990.

4 títulos do Inter: 1969, 1974, 1981 e 1982.

Gre-Nais decisivos no Gauchão

15 títulos do Grêmio: Olímpico (11), Beira-Rio (2) e Arena (2).

13 títulos do Inter: Beira-Rio (8), Olímpico (4) e Centenário (1).

Nas 28 disputas de título

42 jogos (alguns jogos únicos, algumas vezes ida e volta, e até play-off de três partidas)

14 vitórias do Inter

14 do Grêmio

14 empates

